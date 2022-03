Infortuni Juve, ecco come stanno i giocatori in vista dell’Inter

Infortuni Juve – La settimana appena trascorsa è stata forse una delle più buie di tutta la storia del calcio italiano, con l’eliminazione degli Azzurri dai Mondiali per la seconda volta consecutiva.

Quella che è appena iniziata invece ci porterà invece ad una delle sfide più significative della stagione, il Derby d’Italia. Domenica sera infatti, Juventus ed Inter saranno pronte a darsi battaglia sul prato dell’Allianz, in quella che sarà quasi certamente l’ultima spiaggia per continuare a credere nello scudetto.

GLI INFORTUNI – Bisognerà però capire come ci arriverà la Vecchia Signora a questo confronto, in virtù dei numerosi infortuni che hanno condizionato il cammino di Madama dall’inizio della stagione.

Infortuni Juve, ecco le condizioni dei bianconeri

Da Chiesa a Zakaria, passando per Mckennie e il più recente Vlahovic, è lunga la lista dei giocatori che potrebbero saltare la super sfida di Torino. Di seguito il punto sulla condizione di salute dei bianconeri.

VLAHOVIC – L’attaccante serbo ha rimediato un fastidio all’inguine durante i primi giorni del ritiro con la propria Nazionale che, lo ha costretto a fare rientro a Torino anzitempo. Le sue condizioni sono ancora da valutare ma c’è ottimismo per la sua presenza contro i nerazzurri.

BONUCCI – Il centrale bianconero è indisponibile da diverse giornate a causa di un elongazione del soleo sinistro, a causa della quale è stato costretto a saltare anche la gara della Nazionale contro la Macedonia. Il suo rientro è previsto dopo la sosta e quindi potrebbe rientrare tra i convocati di Allegri.

ALEX SANDRO – Dovrebbe farcela invece il brasiliano, fermatosi per una botta al polpaccio ma che al momento non desta grandi preoccupazioni per la sua disponibilità contro i Campioni di Italia in carica.

ZAKARIA – Più allarmante invece la situazione che riguarda la condizione fisica di Dennis Zakaria . Lo svizzero ha infatti subito una lesione di basso grado al tendine del muscolo lungo adduttore della coscia sinistra nella gara di andata contro il Villarreal. Inizialmente erano previsti 20 giorni di stop, ampiamente superati e che mettono in dubbio la sua presenza per il big match di domenica.

MCKENNIE – E’ ormai stagione finita per lo statunitense. L’ex Shalke è infatti alle prese con una frattura scomposta del II e del III osso metatarsale del piede sinistro già da diversi mesi. Il suo rientro è previsto tra non meno di 8 settimane.

KAIO JORGE – Stagione sfortunata per il brasiliano che, alla prima in bianconero ha dovuto arrendersi alla rottura del tendine rotuleo del ginocchio destro, il quale gli ha procurato uno stop di circa 8 mesi.

CHIESA – Come per Kaio Jorge, anche Chiesa rientrerà nella prossima stagione.

