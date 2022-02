Infortuni Juve, la battuta di Allegri: “Avevamo solo 8 lettini in infermeria, ora…”

Come va la situazione Juve dopo l’infortunio di Zakaria? Allegri in mezzo è in emergenza: Locatelli, Arthur e Rabiot, a meno di invenzioni (per esempio Danilo). Il tecnico, come racconta Gazzetta, preferisce scherzarci su. Ecco le sue parole riportate da ilbianconero.com

Infortuni Juve, la battuta di Allegri

“Sono preoccupato perché abbiamo solo otto lettini in infermeria e abbiamo dovuto aggiungere il nono…Abbiamo avuto tanti infortuni traumatici, ora dobbiamo passare indenni la partita di mercoledì”.

“A centrocampo siamo corti ma non è che in difesa siamo messi meglio. Comunque abbiamo giovanotti validi che potranno darci una mano”.