Infortunio Abraham, ecco come sta in vista della Juve

Infortunio Abraham – Rientrato in serata a Roma, in ritardo rispetto all’iniziale tabella di marcia, Tammy Abraham è stato sottoposto ad accertamenti in seguito all’infortunio rimediato in nazionale.

Già arrivato a Fiumicino l’attaccante inglese aveva rassicurato sulle sue condizioni: “Sto bene. Pronto per la Juve? Penso di sì”. Successivamente, come riportato da Calciomercato.com, è arrivato l’esito: nessuna distorsione alla caviglia destra, né interesse dei legamenti. Una forte contusione, che lo tiene comunque in dubbio per la partita contro la Juventus.

L’INFORTUNIO – Abraham si era fatto male ieri sera nel corso del match valido per le qualificazioni ai Mondiali 2022, Inghilterra-Ungheria. Subentrato al 76′, era uscito al 93′, prima del fischio finale, zoppicante.

Inizialmente si era pensato a un infortunio muscolare, poi è divenuto chiaro che il problema fosse alla caviglia destra. Escluse lesioni, Abraham dovrà stare a riposo per un paio di giorni e con la Juve, dopo la paura iniziale, potrebbe esserci stringendo i denti.

