Infortunio Chiellini, ecco come sta

Infortunio Chiellini – Ventitré minuti di Italia-Svizzera da protagonista per Giorgio Chiellini, che aveva portato in vantaggio l’Italia risolvendo una mischia in area avversaria ma l’arbitro ha annullato per fallo di mano.

Infortunio Chiellini, le condizioni

Qualche minuto dopo il capitano dell’Italia è costretto ad alzare la bandiera bianca: il difensore della Juventus si tocca la coscia sinistra ed è costretto a uscire. Al suo posto è entrato il laziale Acerbi, la fascia da capitano va a Bonucci e la speranza è che non sia nulla di grave.

DOPO IL GOL – In occasione della rete di Manuel Locatelli – osservato speciale della Juventus per il mercato – Sky Sport ha fatto sapere che Chiellini è rimasto seduto in panchina senza poter alzarsi ad esultare insieme ai compagni.

