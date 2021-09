Infortunio Chiesa, nuovi esami in giornata: resta in dubbio per Napoli

Infortunio Chiesa – Dita incrociate. Perché a Napoli ci sarà bisogno soprattutto di lui. Federico Chiesa effettuerà degli esami in giornata al J Medical: il bianconero ieri ha lasciato il ritiro della Nazionale per un fastidio ai flessori e i primi accertamenti svolti in azzurro hanno portato a un piccolo sospiro di sollievo. Servono però altri esami a altro tempo per avere un quadro affidabile.

Infortunio Chiesa, resta in dubbio per Napoli

CI PROVA – Salvo cattive sorprese, Chiesa spera di poter essere già in gruppo: dipende tutto dall’eventuale assenza o presenza di lesioni muscolari. Dovessero esserci, non avrebbe chance di partire per Napoli.

E Allegri aspetta notizie chiare per evitare rischi in questo momento inutili. Davanti a sé, c’è un tour de force di partite che non vale la pena sacrificare. La cautela resta massima e gli esami diranno tutto ciò che le parti vogliono sapere.

chiesa-infortunio-juve-sassuolo

fonte: ilbianconero.com