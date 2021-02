Infortunio Cuadrado, ecco quando torna

Infortunio Cuadrado – Non solo Paulo Dybala e Arthur. Andrea Pirlo non vede l’ora di recuperare anche gli altri indisponibili: Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci e Juan Cuadrado. Tutti “senatori” importanti a livello tecnico e anche dal punto di vista della leadership.

Il colombiano si è infortunato a Napoli, mentre i due azzurri sono andati ko tra la vigilia e la partita di Champions League contro il Porto, poi persa 2-1 dai bianconeri. E proprio la gara di ritorno dello Stadium (9 marzo), è l’obiettivo prioritario dei tre. Ma tanto Cuadrado quanto Bonucci e Chiellini, tutti stoppati da problemi muscolari, stanno facendo il massimo per recuperare già per la Lazio (6 marzo), ultima tappa prima del secondo round europeo contro la squadra di Sergio Conceiçao.

Infortunio Cuadrado, ecco quando può tornare

Salvo contrattempi, il laterale jolly e i due centrali torneranno protagonisti contro i biancocelesti dal primo minuto o, risultato permettendo, a partita in corso. Rientri importanti per la rimonta scudetto e anche per provare a staccare il biglietto per i quarti di Champions.

Rinunciare a tre uomini del genere contemporaneamente non è semplice. Ma se al centro della difesa Pirlo può contare su un’altra coppia affidabile e di qualità (De Ligt–Demiral), un altro Cuadrado nella rosa bianconera non esiste.

de-roon-cuadrado

fonte: ilbianconero.com