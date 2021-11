Infortunio Danilo, Allegri trova il sostituto inedito

Infortunio Danilo – Inutile nasconderlo, l’infortunio di Danilo complica non poco i piani di Massimiliano Allegri, ancora impegnato nel tentativo di dare un equilibrio e una forma definitiva alla sua squadra, dopo le difficoltà patite a inizio stagione.

Anche in questi primi mesi, del resto, il brasiliano si è confermato uno dei principali punti di riferimento della Juventus, che ha saputo guidare con costanza sia dal punto di vista tecnico che da quello mentale, facendo sempre sentire la sua leadership e arrivando anche a indossare la fascia da capitano.

Per lui, uscito anzitempo dal campo durante la gara di sabato contro la Lazio, si profila uno stop di almeno sessanta giorni, durante i quali Allegri dovrà valutare di volta in volta come sostituirlo con gli uomini a disposizione.

Infortunio Danilo, la decisione di Allegri



Innanzitutto De Sciglio, ormai prossimo al rientro dopo lo stop dovuto alla lesione al bicipite femorale della coscia destra, che potrebbe essere spostato stabilmente sulla destra per agire come terzino, in alternanza a Cuadrado. Da non escludere anche l’opzione della difesa a tre, che almeno in alcune circostanze potrebbe rivelarsi un’utile soluzione. Intanto, però, nella rosa è spuntato anche un jolly “a sorpresa”: si tratta di Koni De Winter, ottimo prospetto della Juventus Under 23, che Allegri ha scelto di convocare già per il match di domani contro il Chelsea, dopo la prima chiamata per la trasferta di Napoli.

19 anni, arrivato dal Belgio nel 2018, il giocatore può ricoprire praticamente tutti i ruoli della difesa, e sembra perfetto come vice Danilo. Chissà che l’infortunio del brasiliano non possa lanciarlo tra i grandi. A volte non tutti i mali vengono per nuocere…

fonte: ilbianconero.com