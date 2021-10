Infortunio De Ligt, le condizioni dopo gli esami

Infortunio De Ligt – Questa mattina la giornata di de Ligt è cominciata presto. Non in campo, per preparare la sfida contro lo Zenit, ma al JMedical, dove si è sottoposto agli esami strumentali di routine, dopo aver avvertito un affaticamento muscolare all’adduttore sinistro, che lo ha escluso dal big match contro la Roma.

Infortunio De Ligt, ecco come sta

Dalla clinica bianconera filtrano buone notizie: gli esami non hanno evidenziato lesioni muscolari, e questo è buono.

Le sue condizioni, però, rimangono da valutare, giorno per giorno. Massimiliano Allegri farà di tutto per recuperarlo in tempo per mercoledì, per la trasferta di Champions League a San Pietroburgo, dove la Juventus giocherà contro lo Zenit.

Domani mattina il provino decisivo, anche se, ad oggi, sembra si vada verso il forfait. Intanto, scalda i motori Rugani, che potrebbe approfittare della situazione per ritagliarsi un posto da titolare, al fianco di Bonucci.

depay-de-ligt

fonte: ilbianconero.com