Infortunio Dybala – Dybala a Barcellona. No, il mercato non c’entra; la ragione del viaggio è il ginocchio sinistro che fa ancora male e non permette alla Joya di tornare in campo. Così Paulo è volato in Catalogna per un consulto con il professor Ramon Cugat, uno dei massimi esperti del tema. Inevitabilmente, appena sono emersi i rumors, un brivido ha attraversato l’universo dei tifosi juventini.

Non è che c’è il rischio dell’operazione e che si deve rinunciare ancora a lungo a Dybala? La trasferta lampo si è conclusa alle 19.30, quando Paulo ha fatto rientro all’aeroporto di Caselle, e si è avuto un quadro un po’ più chiaro della situazione.

L’incontro con Cugat è servito per mettere a punto le terapie adeguate per non sentire più il dolore e per far sì che il Diez possa tornare in campo il più presto possibile. Nelle ultime settimane, infatti, proprio a causa del persistere del fastidio al ginocchio, l’argentino è rimasto in sospeso tra continui stop & go che hanno ancora impedito il suo rientro, nonostante sembrasse ormai alle porte.

Infortunio Dybala, ecco come sta il ginocchio

Paulo è fermo dal 10 gennaio, giorno della gara con il Sassuolo in cui si è infortunato. “Lesione di basso grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro” era stata la diagnosi, per cui era stata fatta una prognosi di “15-20 giorni” di stop. E invece i tempi si sono allungati, tanto che siamo già a 46 giorni di assenza più del doppio di quanto stimato inizialmente.

Dybala ha già saltato 12 partite consecutive e la luce in fondo al tunnel della sfortuna ancora non si vede. «Non sappiamo neanche noi quando potrà tornare» ha ammesso Andrea Pirlo dopo la sfida con il Crotone, quella che era stata indicata come il momento del ritorno in campo, anche soltanto per uno spezzone di partita. In precedenza erano stati vani i tentativi con Roma, Inter, Napoli e Porto.

In Champions era stato inserito nell’elenco dei convocati ed era andato anche in panchina ma solo per fare gruppo, visto che il tecnico juventino aveva spiegato alla vigilia che non era in grado di giocare. La speranza era stata spostata quindi sul posticipo con il Crotone e invece, domenica scorsa, ancora dolore, ancora fuori causa.

fonte: corrieredellosport.it