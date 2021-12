Infortunio Pellegrini, ansia Juve: la situazione infermeria

Infortunio Pellegrini – Un altro infortunio, sperando sia il più piccolo possibile. Luca Pellegrini si è fermato nel corso della gara contro il Bologna per via di un indurimento al polpaccio e ha lasciato il campo dopo un’ora circa.

Oggi svolgerà gli esami strumentali per capirne di più sull’infortunio, sull’entità e sugli eventuali tempi di recupero, anche se vederlo in campo contro il Cagliari è piuttosto improbabile. E non è l’unico infortunato da recuperare nelle prossime gare, anzi…

Infortunio Pellegrini, la situazione infermeria





LE SITUAZIONI – Paulo Dybala non ha subito lesioni e potrebbe tornare anche solo per uno scampolo di gara, mentre Giorgio Chiellini sta recuperando da piccoli acciacchi e quindi, come Paulo, non verrà rischiato se non al 100%, con la decisione di un eventuale impiego che verrà presa last minute.

La Juventus a gennaio giocherà contro Napoli, Roma e Milan in campionato, poi l’Inter in Supercoppa italiana e Allegri vuole averli al meglio. Allo stesso modo conta di poter recuperare Federico Chiesa.

Lui e Danilo hanno ripreso a correre e il loro recupero sta procedendo bene, il rientro dell’azzurro reduce da una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra è previsto dopo la sosta, proprio per il Napoli il 6 gennaio, mentre Danilo dovrà aspettare fino a fine gennaio.

danilo-infortunio-lazio-juve

fonte: ilbianconero.com