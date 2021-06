Insulti a Szczesny, parla la moglie: “Scrivono cose orribili”

Insulti a Szczesny – Marina Luczenko, compagna di Tek Szczesny, ha denunciato una serie di insulti arrivati sulla sua pagina Instagram – seguitissima -, riferiti proprio al portiere bianconero.

Insulti a Szczesny, la reazione della moglie

LE PAROLE – “Sono orgogliosa della nostra squadra. Hanno combattuto e hanno fatto del loro meglio. Le emozioni sono state enormi! Sono orgoglioso del mio amato marito @wojciech.szczesny1 Per noi è sempre un vincente, qualunque cosa succeda in campo. So quanto lavora duro e quanti soldi costa. Sono orgoglioso che cerchi sempre di rappresentare con orgoglio il nostro Paese. Non capisco chi scrive queste cose orribili”.

L’ERRORE – Szczesny è stato protagonista in negativo della prima uscita della Polonia agli Europei contro la Slovacchia: un autogol dello juventino ha portato in vantaggio gli avversari della selezione di Paulo Sousa, bravi a pareggiare con Linetty e poi crollati sul 2-1 finale per gli slovacchi. Anche dall’Italia non sono arrivate parole di conforto per Szczesny, anzi…

szczesny-furioso-urla-juve

fonte: ilbianconero.com