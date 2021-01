Inter Juve Coppa Italia, la probabile formazione di Pirlo

Inter Juve Coppa Italia – Per la trasferta di Coppa Italia, a San Siro contro l’Inter, vedremo un’altra Juventus rispetto a quella che ha perso 2-0 in campionato. A partire dalla porta dove si piazzerà Gigi Buffon, titolare nella competizione nazionale. Anche uno dei due centrali di difesa – Chiellini e Bonucci – riposerà per fare posto a Matthijs de Ligt, che ieri Andrea Pirlo ha preferito tenere in panchina a Genova contro la Sampdoria.

A sinistra Alex Sandro dovrebbe rientrare per la prima volta da titolare dopo la guarigione dal Covid 19, i venti minuti in campo contro la Spal, sempre in Coppa Italia, e il finale contro la Samp, mentre a destra dovrebbe essere confermato Juan Cuadrado, sempre che non ci siano conseguenze dopo la botta alla testa nello scontro con Augello.

Inter Juve Coppa Italia, tanta scelta a centrocampo

A centrocampo Pirlo ha ampie possibilità di scelta: rispetto ai quarti contro la Spal, non aspettiamoci però abbondanza di giovani in campo perché di fronte non c’è una formazione di Serie B ma l’eterna rivale, che dovrà però fare a meno all’andata di Romelu Lukaku e di Achraf Hakimi, entrambi squalificati.

La linea a quattro in mezzo al campo era formata da Chiesa, Rabiot, Bentancur e Ramsey nel precedente incrocio con i nerazzurri, con i due centrali in evidente difficoltà, mentre ieri contro la Spal la Juventus è scesa in campo con Chiesa, Arthur, Bentancur e McKennie: in questo momento per Pirlo è difficile a rinunciare ai due esterni.

Dejan Kulusevski si candida per una maglia visto che sabato è rimasto a riposo dovendo scontare un turno di squalifica in campionato: lo svedese ex Parma ultimamente ha giocato in attacco, da seconda punta, partner di Cristiano Ronaldo o di Alvaro Morata. Ma anche Ramsey, autore del 2-0 a Genova, appare in pole per giocare dal primo minuto.

fonte: tuttosport.com