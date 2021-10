Inter-Juve, Rocchi: “Soddisfatto, Var da oliare, cambierà”

Inter-Juve – Manca uniformità. Questo è il verdetto che emerge dall’utilizzo dei mezzi a disposizione degli arbitri e dalle loro scelte. Così, nel secondo giorno di polemiche dopo Inter-Juve (per un rigore netto in favore dei bianconeri ndr), la discussione è ancora aperta e tutt’altro che prossima alla fine. C’è troppo caos. Si è passati dal “vedo-non-vedo” al “Video-non-Video”, scrive la Gazzetta, che rivive così l’episodio Dumfries-Alex Sandro: “Mariani – che fin lì aveva diretto con posizionamento e buona visione – guarda, valuta, decide di lasciar correre e fa anche segno al giocatore di alzarsi perché non c’è nulla. E quindi si suppone abbia visto e valutato: non sanzionando. Il Var interviene. Rigore per la Juve e 1-1. Un labiale emesso da “Pressing”, poi, scova a gara finita Mariani dire: «Questo è rigore netto». Dopo”.

Inter-Juve, ancora caos legato al VAR

LE PAROLE – Rocchi, designatore degli arbitri, è intervenuto spiegando: “Sono soddisfatto perché tutti i ragazzi hanno fatto una giornata ottima (…) Il Var ha portato benefici, anche perché qui non stiamo parlando di rigore che c’è o non c’è ma di intervento o non intervento… Il Var ha tolto tanti errori e ha portato più giustizia nel calcio. Poi sì, è un meccanismo da oliare. Io voglio però che ci siano arbitri che arbitrano in campo, poi sicuramente avremo da fuori qualcuno che ci darà una mano”. E poi una frase più o meno sibillina: “Avremo una Var diversa in futuro, grazie anche alla tecnologia che ti permette svariate cose, legata al calcio”.

IL CAMBIAMENTO – Come sarà? Scrive la Gazzetta: “C’è chi estremizza fino alla “moviola in campo” ma soprattutto chi vorrebbe la revisione del protocollo, il “challenge” (la chiamata degli allenatori) o la possibilità di rendere pubblici i dialoghi arbitro-Var. Fino a quando non ci sarà il binario unico esisterà discussione aperta. Intanto, occhio al… caso (ma le rotazioni Rocchi le fa): Mariani (Inter-Juve), Massa (Roma-Napoli), Valeri (Bologna-Milan) e Guida (Var Inter-Juve) alla decima giornata faranno tutti il Var”.

fonte: ilbianconero.com