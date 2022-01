Inter Juve, Skrianiar: “In palio qualcosa di più della Supercoppa”

Inter Juve – Milan Skriniar, match winner di Inter-Lazio 2-1 a San Siro, parla a Dazn non solo della vittoria contro la squadra di Sarri, ma anche in vista della Supercoppa Italiana di dopodomani sera contro la Juventus, che si disputerà nello stesso stadio Meazza casa dei nerazzurri.

Inter Juve, le parole di Skriniar a DAZN

Questa la dichiarazione di Skriniar:

“Stiamo bene, abbiamo lavorato per preparare al meglio la gara con la Lazio. Ora ci godiamo la vittoria, da domani penseremo alla Supercoppa. Con la Juve c’è sempre qualcosa in più in palio, anche per i tifosi”.

skriniar-inter

fonte: ilbianconero.com