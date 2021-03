Inter Sassuolo 7 aprile? Quando di giocherà Inter-Sassuolo? La sfida potrebbe essere recuperata il 7 aprile, giorno di Juventus-Napoli.

La sfida tra i bianconeri e gli azzurri si giocherà alle 18.45, così Conte e i suoi dovranno recuperare in altri slot: alle 15 o alle 21 dello stesso giorno, anche se in serata c’è la Champions League (non è più vietato giocare in contemporanea vista l’emergenza covid).

Inter Sassuolo 7 aprile? L’idea della Lega

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, le attenzioni della dirigenza nerazzurra si sono comunque già spostate sulla data del recupero: la prima opzione è già stata raccontata, la seconda porta al 14 aprile.

Inter e Sassuolo potranno accordarsi per questa seconda data, anche se sarebbe solo a quattro giorni di distanza dalla trasferta di Napoli.

conte-europa-league-finale-persaconte-europa-league-finale-persa

fonte: ilbianconero.com