Inter Sassuolo rinviata, tifosi Juve furiosi

Inter Sassuolo rinviata – Dall’ipotesi alla realtà: ci sarà il rinvio dix Inter-Sassuolo. “E fa già ridere così”, il commento di un tifoso della Juve su Twitter.

Ecco, c’è chi ha deciso di prenderla in questo modo, e c’è chi ha deciso di rispondere. A cosa? Alla notizia che la sfida tra nerazzurri e neroverdi sarà posticipata a causa delle positività riscontrate nel gruppo squadra nerazzurro e alle possibili complicazioni.

Inter Sassuolo rinviata, la reazione dei tifosi bianconeri

“Se decidete di rinviare Inter-Sassuolo, il campionato italiano è morto e con esso tutta l’etica professionale tanto decantata in questi mesi. Noi camminiamo a testa alta da sempre e fino alla fine”, le parole di Saw.

Simbolo di un popolo, quello bianconero, che si chiede semplicemente come mai le regole possano valere per alcune squadre e per altre meno. E c’è chi tira in ballo anche il Napoli…

conte-intervista-rai

fonte: ilbianconero.com