Intervista Buffon Jtv – Gigi Buffon, a JTV, racconta la vittoria e l’addio alla Juve.

RIGORE – “Calcio di rigore decisivo? Non so se è stato decisivo, eravamo agli inizi. Magari avremmo ripreso in mano la partita, nella vita e nello sport non ci sono controprove. Ci ha agevolato”.

VITTORIA – “Vittoria voluta, cercata. Vittoria anche di sofferenza e umiltà. Se vieni in questo stadio con questa squadra a fare il gradasso e il superficialino, ti arriva la pettinata che ti cappotta in maniera definitiva”.

RASSEGNATI – “Tre partite importanti, certo. Ci giochiamo tantissimo. Sappiamo che non dipende tutto da noi, ma dobbiamo fare in modo che i tanti rimpianti accumulati fino ad oggi rimangano tali e non se ne sommino altri”.

Intervista Buffon Jtv, le parole dopo Sassuolo

L’ADDIO – “Sensazioni ora? Penso che sia stata una seconda esperienza per me molto bella. Mi sono messo alla prova anche come uomo. Accettare, a 41 anni, e mi sento ancora bene e sono pur sempre Buffon, di fare il secondo è la dimostrazione totale che il mio rispetto nei confronti della Juve, dei compagni e della società sarà sempre totale perché sono sempre stato di supporto e a supporto della causa, cercando di dare positività. Mi è stato chiesto e l’ho fatto volentieri. Perché voglio bene alla Juve, ai miei compagni, a Tek che è un grandissimo portiere che merita di giocare. Ed era un esame mio come uomo per dimostrare che affidabilità come persona. Penso che su questo non si possa dire niente”.

METTERSI ALLA PROVA – “Mi metto alla prova perché ogni tanto gli stimoli te li devi creare da solo. Ho sempre fatto così e continuo in questo modo. Altrimenti non avrei una motivazione per continuare a giocare. Mi sento ancora bene, importante in qualsiasi gruppo sia stato. I ragazzi si fidano e lo percepisci. Poi ho detto: alla fine, volevo sapere perché non ho mai fatto il secondo, sono stato in panchina. Tanti portano negatività in panchina, volevo pesarmi e sono felice perché ho risposto come potevo rispondere. So che mi posso fidare di me”.

