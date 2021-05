Intervista Chiesa oggi – A pochi minuti dalla vittoria della Coppa Italia, Federico Chiesa ha parlato così ai microfoni della Rai: “E’ stata una finale intensissima, dobbiamo dare merito all’Atalanta che ha fatto una gran partita. La Juve ha tanta esperienza e l’abbiamo dimostrato portando a casa un grande trofeo“.

Intervista Chiesa oggi, le parole dell’attaccante

“Nella ripresa abbiamo avuto più intensità, accelerando come di solito fanno loro. Buffon? Prima della partita gli ho detto che ha vinto tanti trofei, che aveva vinto una Coppa Italia con mio madre ma non ancora con me. Speravo di vincerla insieme”.

“Gigi ci mancherà tantissimo, il fatto che oggi è stato portato in trionfo fa capire la leggenda che è. Il pubblico? E’ bellissimo riaverlo, è un premio per tutti. Ricordiamoci che al di fuori del calcio ci sono persone che continuano a soffrire per il Covid”.

fonte: ilbianconero.com