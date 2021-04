Intervista Conte – Vittoria Juve, vittoria Inter. In classifica non cambia il distacco tra le due squadre, che rimane di 12 punti. Un distacco che Antonio Conte ha commentato a Sky:

“Sono meravigliato. Pensare di recuperare così tanti punti nei confronti della squadra dominatrice della Serie A per nove anni nel giro di due stagioni era difficile pensarlo anche nei migliori sogni. Noi invece siamo riusciti a recuperare tanti punti”.

Intervista Conte, le parole del tecnico bianconero

“Non vuol dire essere più forti della Juve che ha una grande rosa, come dimostrato anche col Napoli. Noi ci siamo arrotolati le maniche e abbiamo iniziato a lavorare in maniera importante cercando di avere un obiettivo: essere credibili in una Serie A dominata da una sola squadra. Questa è stata una spinta importante. Se fossimo noi a spodestare la Juve vorrebbe dire aver fatto una gran cosa”.

fonte: ilbianconero.com