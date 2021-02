Intervista Conte Juve Inter – Antonio Conte parla ai microfoni della Rai nel posta partita di Juventus-Inter 0-0:

“Secondo me avremmo dovuto concretizzare delle situazioni che avevamo creato. E’ un peccato. Nei 180 minuti penso che si siano viste due squadre che hanno combattuto fino alla fine. Abbiamo pagato dazio soprattutto per l’andata”.

“Per alcuni regali che abbiamo fatto a loro. Dispiace perché queste sono partite che si giocano in 180 minuti. Abbiamo provato a ribaltare il risultato in ogni modo. Si sbaglia, bisogna imparare dagli errori e ripartire e riprovare”.

“Se ho fatto un gestaccio ad Agnelli? Quelli della Juventus dovrebbero dire la verità, il quarto uomo ha visto tutto. Bisogna essere più educati. Bisognerebbe che ci sia più sportività e più rispetto per chi lavora. Non dico altro”.

“Lukaku forse in questo momento non è molto in forma. Ma anche oggi Romelu ha dato il massimo. Eriksen? Christian ha fatto la sua parte, volevamo avere due registi con lui e Brozovic. Da questo punto di vista abbiamo messo in difficoltà la Juventus”.