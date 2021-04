Intervista De Zerbi Inter: “Ci manca un rigore!”

Intervista De Zerbi Inter – Roberto De Zerbi è una furia dopo la sconfitta del Sassuolo a San Siro 1-2 contro l’Inter. L’allenatore neroverde punta il dito contro l’arbitro Irrati per un presunto rigore non fischiato su Raspadori.

Intervista De Zerbi Inter, le parole del tecnico

“Era calcio di rigore! – ha detto De Zerbi ai microfoni di Sky Sport – Ha provato a non cadere, ma quando si tira da una parte alla fine si finisce per terra. Al di là dell’episodio però Irrati è un arbitro che non mi piace”.

“Così come ci sono alcuni giocatori che non mi piacciono capita anche con gli arbitri. E Irrati è uno di quelli che non mi piacciono, ogni volta che lo incontriamo non è mai in forma”.

conte-inter-disperato-sassuolo

fonte: ilbianconero.com