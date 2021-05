Intervista Freuler – “Ronaldo? Si tenga la maglia. Abbiamo già battuto la Juve e Ronaldo non la prese bene”. Titola così la Gazzetta dello Sport nella lunga intervista a Remo Freuler. Il centrocampista dell’Atalanta si è raccontato alla rosea alla vigilia della sfida contro la Juve: “La vittoria di un mese fa ci ha dato consapevolezza. Adesso sappiamo veramente che possiamo batterli, era accaduto solo una volta in Coppa Italia in tutti questi anni.

MAGLIA RONALDO E GOSENS – Fu il 3-0 in cui Ronaldo non diede la maglia a Gosens? Ahahah, l’abbiamo poi regalata io e Hateboer a Robin, anche se non è la stessa cosa. Magari stavolta sarà più disponibile. Ma ecco, se per renderlo più buono deve vincere, allora speriamo che Gosens resti a mani vuote pure domani sera.

JUVE – Sorpreso? Decisamente. Ok, non si può vincere sempre, ma non mi aspettavo di vederla così indietro. Evidentemente la società ha fatto delle scelte che non hanno pagato nell’immediato. Non è detto che siano sbagliate in ottica futura.

Intervista Freuler

CENTROCAMPO – Io e De Roon insieme da anni, quando siamo in forma diamo fastidio a tutti. Ma la Juve ha giocatori super anche in mediana eh.

TIFOSI – So quanto conta per loro. Lo dico: in caso alzassimo la coppa, comportatevi responsabilmente. Non mi sono piaciute le scene dopo lo scudetto dell’Inter, bisogna essere responsabili.

CHAMPIONS – Più importante di un trofeo? Penso di sì. Poi sulla Coppa Italia fatemi dire una cosa: sarebbe bello vincerla, ma la nuova formula non mi piace. Tutti d’accordo che la Superlega fosse sbagliata, ma poi escludono le squadre di C. Così si cancella il sogno dei piccoli. Al traguardo ci si deve arrivare con il lavoro, il merito, non per diritto. Non è che perché la Juve ha vinto 9 scudetti e ha sempre fatto la Champions deve andarci per forza anche l’anno prossimo. Facciamo parlare solo il campo”.

