Intervista Paratici Juve Milan – Fabio Paratici, CFO della Juventus, ha parlato a Sky Sport poco prima dell’inizio della sfida con il Milan: “Valore simbolico questa partita? 10 anni sono lunghi, nel calcio un’eternità. Oggi la partita ha un valore di classifica alto, poi restano ancora 3 partite e quindi 9 punti, non si chiuderà stasera. Questo è valore di questa partita, senza andare oltre.

ELKANN PRESENTE – A noi fa sempre piacere averlo con noi, il peso specifico che ha nella Juve e per il mondo Italia lo sappiamo tutti, quindi siamo contenti di averlo al nostro fianco.

DONNARUMMA – La sua settimana? Le voci di mercato, non solo nel suo caso, sono sulla bocca di tutti. Ormai il mercato dura 12 mesi, soprattutto per voi. Quindi le abbiamo vissute normalmente, come ci sono per lui ci sono per tutti i giocatori. Obiettivo? Donnarumma è un giocatore bravo, del Milan, noi siamo concentrati sulla partita di stasera.

SCELTA ALLENATORE – Qui in Juventus sono sempre state prese collegialmente da me, il presidente, Nedved, ora Cherubini e prima Marotta. Sono sempre state prese discutendo tra di noi e poi quando usciamo dalla stanza lo facciamo con una decisione di tutti.

FUTURO PARATICI E PIRLO – In scadenza? Noi siamo tutti molto concentrati sul risultato da raggiungere, chiediamo ai giocatori di essere concentrati solo sul lato sportivo e lo pretendiamo anche da noi. Questa è la nostra posizione. Il mio contratto è stato in scadenza tante volte in questi 11 anni e non è mai stato un problema. A tempo debito se ne parlerà. Siamo tutti concentrati sull’obiettivo ora”.

