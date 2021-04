Intervista Paratici Torino – Fabio Paratici, A DAZN, ha parlato del derby di oggi.

VINCERE – “Oggi ci aspettiamo una bella partita, logicamente sono anche segnate da episodi. L’importante è fare una bella partita, con spirito e arrivare a vincere”.

Intervista Paratici Torino, le parole nel pre partita

L’ESCLUSIONE – “Di quest’argomento ha parlato ampiamente Andrea Pirlo in conferenza. Hanno sbagliato e pagato con una multa da parte della società più l’esclusione tecnica da parte della società. Deciderà il mister, sempre supportato da noi, quando dovranno rientrare”.

FUTURO – “Per i piani dell’estate? Non ci penserei, penserei a quando inizia la partita, una alla volta. Ne abbiamo tre in questa settimana. Le considerazioni sui giocatori si fanno sempre, non solo adesso, anche in annate in cui si è vinto abbondantemente”.

