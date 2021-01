Intervista Pirlo Milan Juve – Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Milan-Juventus, gara terminata 1-3:

“Questa partita era importante per noi stessi, non abbiamo guardato i risultati delle altre. Noi andiamo partita per partita e tra qualche mese vedremo dove saremo. Era importante per trovare questo spirito, uno spirito di una squadra che vuole comandare. Venire in un campo così della prima in classifica e giocare così è un gran segnale”.

“Chiesa? Il suo ruolo è quello, l’abbiamo comprato per cercare di trovarlo nell’1 contro 1 negli ultimi 30 metri. A volte gioca a destra altre volte a sinistra per necessità, ma il suo ruolo non cambia nel resto della partita”.

Intervista Pirlo Milan Juve, le parole a Sky Sport

“Rabiot? Non sa neanche lui quali sono le sue potenzialità, sta migliorando ogni partita. Bentancur? Era stanco e poteva prendere il 2° giallo, ecco perchè l’ho tolto”.

“Gol del Milan? Prima di tutto il gioco andava fermato, c’era fallo e punizione per noi. Poi dopo di ciò, possiamo dire che c’è stato un errore nostro a livello di piazzamento difensivo, non eravamo messi bene in campo. Nasce tutto però da un fallo non fischiato”.

“Dybala titolare? Qui sono tutti titolari come non lo sono. Ho la fortuna di scegliere partita dopo partita in base a cosa ci serve a in base a come giocano le altre squadre. Dybala non sta ancora benissimo, anche a fine primo tempo non stava bene. Noi aspettiamo solo che si riprenda al 100%. Suo rinnovo? Non intervengo in queste cose, sono vicende che devono gestire la società e il giocatore con l’agente”.