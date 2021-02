Intervista Pirlo oggi – Andrea Pirlo è intervenuto in diretta ai microfoni di Rai Sport nel post partita di Juventus-Inter 0-0. Gara che ha consentito ai bianconeri di approdare in finale di Coppa Italia:

“Da debuttante vincere una finale di Supercoppa e arrivare in finale di Coppa Italia era tra i miei obiettivi. Ora ci giochiamo il campionato e questo ottavo di finale di Champions. Da allenatore adesso è tutto più difficile, devi pensare per 30 teste diverse. Siamo molto soddisfatti ma non abbiamo ancora fatto niente. Siamo a metà stagione, ora ci riposiamo per la sfida di sabato”.

“Abbiamo la fortuna di avere 4 centrali difensivi molto bravi. Sto vedendo i loro miglioramenti piano piano a vista d’occhio. De Ligt è tornato dal Covid e ora sta molto meglio, lo stesso Demiral si sta riprendendo dall’infortunio”.

“Se volete potete chiamarmi Allegriano! Oggi Handanovic è stato il migliore in campo dell’Inter, siamo soddisfatti di questo”.

“Demiral e De Ligt sono molto più aggressivi rispetto a Chiellini e Bonucci, abbiamo preferito far giocare loro due. In base agli avversari ho la fortuna di poter scegliere i difensori da schierare”.

“Perché Bentancur non tira mai? Ora sta facendo molto bene, a inizio stagione non era al top. L’abbiamo aspettato, sappiamo il valore del giocatore. Si sta dimostrando il giocatore che era negli scorsi anni”.

“Dybala-Ronaldo-Morata insieme? Spero innanzitutto di averli insieme disponibili tutti e 3. Paulo è stato quasi sempre fuori quest’anno, Morata ha avuto la febbre in questi giorni e per questo non l’ho fatto giocare”.