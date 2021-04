Intervista Porrini: “Juve, hai un giocatore da clonare!”

Intervista Porrini – Sergio Porrini, vice di Reja, ct dell’Albania, con un passato all’Atalanta e alla Juventus: domenica sarà la sfida decisiva per l’accesso alla Champions?

«E’ una gara molto difficile per la Juve: contro questa Atalanta, per di più a Bergamo anche se non ci sono i tifosi, tutte le squadre vanno in difficoltà e negli ultimi anni i bianconeri hanno patito i bergamaschi. Però la Juve arriva da due vittorie, si è rivista la squadra concreta e brillante. Immagino una partita molto agguerrita».

Intervista Porrini, le parole a TuttoSport

Pirlo è da confermare anche se non ha centrato gli obiettivi prioritari?

«Certo, la Juve ha scelto Pirlo per un progetto a lungo termine. Deve dargli anche la possibilità di sbagliare»

Da allenatore, lo vorrebbe un altro anno Chiellini in squadra?

«Nella mia squadra lo vorrei per tanti anni: è fortissimo. E non importa se non ha le energie per giocare tutte le partite. E’ un professionista che sa far parte di un gruppo e stimolarlo. In giro difensori come lui non ce ne sono».

chiellini-mascherina-italia

fonte: tuttosport.com