Intervista Ronaldo – Dopo aver infranto il record di Ali Daei, Cristiano Ronaldo è tornato a parlare, raccontando tutte le sue emozioni: “La squadra ci ha creduto sino al termine. Io non ho mai perso la speranza fino alla fine. E proprio per questo ho chiesto, quando ancora mancavano dieci minuti, il sostegno del pubblico”.

“A volte, quando la squadra attraversa un momento di difficoltà, la spinta che arriva dagli spalti può essere fondamentale. I tifosi ci hanno dato la forza per spingerci oltre i nostri limiti”.

Intervista Ronaldo, le parole del fenomeno portoghese

RECORD E FIGLI – “Sono molto contento per i due gol che hanno regalato la vittoria e aver infranto il record. Voglio continuare a brillare. Mi alzo ogni giorno con la volontà di dare il massimo per me, i tifosi e la famiglia. Ho quattro figli, ormai Cristianino è grande, capisce tutto, soffre con me. E gli altri iniziano a crescere e a vedere il loro papà che continua a far gol e ancora gol e vincere titoli”.

“Mi piace molto, mi dà un gusto enorme. Sono assolutamente soddisfatto. Questo record è tutto mio è unico, è un altro pezzo di storia da aggiungere al mio museo. United? Sono tornato in un club che ho sempre amato. Non vedo l’ora di giocare in Premier, il campionato più bello del mondo”.

fonte: ilbianconero.com