Juric conferenza – Le parole in conferenza stampa di Ivan Juric, allenatore del Torino, dopo il derby perso 0-1 con la Juventus: ​”C’è grande dispiacere, soprattutto per i ragazzi. Abbiamo fatto un primo tempo di grandissimo livello e quando fai partite così devi accelerare ancora di più”.

“Ma in questo momento ci mancano giocatori davanti di qualità che ti cambiano, perché c’erano Brekalo e Sanabria e Lukic adattato. Abbiamo speso tanto, non avevamo i cambi giusti e dovevamo adattare le persone. L’abbiamo pagata cara, del resto la Juve grande qualità e alla fine ha fatto gol. Però posso essere deluso del risultato, non certo della mia squadra”.

Juric conferenza post Torino Juve

EMERGENZA – “Abbiamo messo Baselli al posto di Sanabria che non ce la faceva più, ma è chiaro che soffri. In questo momento la situazione è così. Quel che dobbiamo far meglio è pensare bene come sono arrivati questi infortuni e sono queste le cose sulle quali dobbiamo alzare il livello perché così non va bene assolutamente”.

LA PARTITA – “L’abbiamo preparata come al solito e approcciata come al solito. Stiamo raccogliendo veramente poco, ci gira non benissimo ma questo è il calcio anche se penso che i ragazzi stiano mettendo tutto e non gli posso chiedere di più”.

PAUSA NAZIONALI – “Il problema è che rimangono pochissimi giocatori in questo momento e non lavori mentre a noi serve il lavoro per poter fare il salto di qualità”.

juric-torino

fonte: ilbianconero.com