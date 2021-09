Juric: “La Juve ha talenti incredibili, noi perdiamo un giocatore importante”

La Juventus oggi e domani pensa alla Champions League e al Chelsea, ma poi ci sarà da rimettere la testa sul campionato e sul derby di sabato. Ecco cos’ha detto Ivan Juric dopo il pari per 1-1 di ieri sera a Venezia: ​“La Juve ha talenti incredibili, molto giovani e forti. Non so che cosa è successo ad inizio anno, adesso si sono sistemati e hanno iniziato a vincere ma il derby è il derby e può vincere chiunque”.

“Noi cercheremo di fare il massimo per vincere senza accontentarci anche se ci mancano diversi giocatori. Infortuni? Perdiamo Djidji (espulso contro il Venezia, ndr) ma dovremmo recuperare Ainache è stato via per problemi personali. Gli infortuni li recuperiamo dopo la sosta. La squadra percepisce amore e passione dei tifosi”.

“Penso che la gente sia contenta di quello che stiamo facendo e spero che arriveremo così a fine anno. La strada è questa, giocare con questo spirito e questa voglia. Ci sono fuori dei giocatori che possono dare qualcosa in più ma il gruppo c’è, poche volte ho visto un gruppo con questa voglia di cambiare le cose. Dobbiamo continuare con questa voglia e spero che a fine anno ci sia sempre questo entusiasmo”.

