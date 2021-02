Juve Arthur e Rabiot out – Andrea Pirlo ha un bel daffare per pensare a quale centrocampo opporre al Crotone lunedì sera. Sono fuori infatti sia Arthur (infortunato) che Rabiot (squalificato) mentre Kulusevski sembra destinato a giocare di nuovo in attacco per i problemi di Morata (ancora non al meglio) e Dybala (quasi del tutto recuperato dall’infortunio ma ancora non da buttare nella mischia dal 1′).

Andando quindi a fare il freddo elenco dei giocatori che rimangono a giocarsi le maglie da titolare nel “quartetto fluido” della Juventus, sono in lizza Chiesa, Bernardeschi, McKennie, Ramsey e Bentancur. E a voler ben vedere, Fagioli.

Juve Arthur e Rabiot out, le decisioni di Pirlo

PRIMO SCENARIO – Se Pirlo seguisse il consueto schema di mettere su una fascia uno tra Chiesa e Bernardeschi, e sull’altra uno tra McKennie e Ramsey, per le posizioni centrali la scelta obbligata sarebbe l’inedito tandem Bentancur-Fagioli. Il gioiellino 20enne a far le veci di Arthur, con Bentancur restituito al suo ruolo più consono di preziosa spalla del regista.

SECONDO SCENARIO – Altrimenti si può rimanere con un’ipotesi di Chiesa o Bernardeschi su una fascia, mentre McKennie e Ramsey potrebbero essere impiegati entrambi, uno in fascia e l’altro come centrale. A quel punto resterebbe solo un altro slot centrale da riempire: o la conferma di Bentancur o la mossa Fagioli.

TERZO SCENARIO – Sta prendendo quota anche l’ipotesi di Chiesa e Bernardeschi impiegati entrambi, sulle due fasce. A quel punto resterebbero addirittura in 4 per i due posti centrali: McKennie, Ramsey, Bentancur, Fagioli. E qui Pirlo può dare sfogo a tutta la sua creatività.

