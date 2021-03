Juve avverte Pirlo: “Vietato mancare la Champions!”

Juve avverte Pirlo – Il giorno dopo è trascorso quasi in silenzio. Il quasi è giustificato dal fatto che i contatti tra Andrea Pirlo e la Juventus intesa come società siano praticamente quotidiani.

Il feeling tra il tecnico e Andrea Agnelli non ha subito intaccature consistenti dopo il tonfo contro il Benevento, ma per evitare che si aprano fessure irreparabili occorre che a partire dal derby del 3 aprile i campioni d’Italia tuttora in carica forniscano risposte assolutamente convincenti.

La botta di domenica è stata tremenda, l’esigenza di cancellare l’amarezza correlata agli ennesimi punti persi per sciocchezze individuali – alternati ad amnesie collettive che con la tecnica c’entrano poco o nulla – è comune ed è stato questo il tema della chiacchierata intercorsa ieri fra le parti a poche ore dalla disfatta.

Juve avverte Pirlo sulla qualificazione Champions

Nessun vertice straordinario alla Continassa, nessun confronto tra le alte sfere del club, com’era trapelato in tarda mattinata: nulla di neanche lontanamente simile a una sorta di resa dei conti, anche perché le rispettive posizioni erano state chiaramente espresse a caldo, negli spogliatoi dello Stadium, lì dove Agnelli, la dirigenza e Pirlo s’erano parlati senza alcun bisogno di alzare i toni, nel malumore generale di un gruppo di giocatori chiaramente scossi e arrabbiati.

Il succo dei discorsi, solamente sfiorati ieri – giornata, per il resto, dedicata dall’allenatore al recupero delle energie -, era stato in parte riassunto in tv da Fabio Paratici nel post Benevento: «Continueremo su questa strada, perché siamo convinti di quello che stiamo facendo».

