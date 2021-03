Juve Benevento formazione: Chiesa al posto di Cuadrado

Juve Benevento formazione – In una stagione in cui è stato chiamato ad apprendere i segreti del mestiere nel più breve tempo possibile, Andrea Pirlo ha dovuto imparare ben presto sulla propria pelle a fare di necessità virtù. La sua prima stagione da allenatore alla Juventus, infatti, è stata finora costellata di pesanti assenze. Per quantità e qualità delle defezioni.

La cartella clinica mostra ora un leggero miglioramento complessivo, ma anche sulla strada che porta all’impegno di domenica pomeriggio contro il Benevento non mancano gli ostacoli da dribblare. Tra infortunati – da Demiral a Ramsey fino al lungodegente Dybala, con Buffon ed Alex Sandro segnalati in graduale miglioramento – e positivi, con Bentancur ancora fermo ai box a due settimane esatte dal tampone che ne ha imposto lo stop.

Juve Benevento formazione, le scelte di Pirlo

Non soltanto, però: in vista della sfida ai sanniti, alla sempre più inquieta ricerca di punti salvezza, il tecnico bianconero dovrà fare a meno anche dello squalificato Cuadrado. Elemento per certi versi imprescindibile, la cui assenza è complicato tradurre in virtù. Eppure, ruolino stagionale alla mano, la corsia di destra si è abitualmente confermata foriera di una produzione di gioco e di occasioni per lo più abbondante.

Merito in primo luogo del colombiano, quando presente. Merito anche e soprattutto di Federico Chiesa, in sua assenza. Pur con caratteristiche e zona di occupazione del campo differenti, l’esterno – in mancanza dell’ex Chelsea – è stato quasi automaticamente dirottato sulla fascia destra, suo habitat naturale ai tempi della Fiorentina.

chiesa-juve-2020

fonte: tuttosport.com