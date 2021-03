Juve Benevento, Pirlo pensa alle 4 punte?

Juve Benevento – Ecco, almeno è tornato quel ‘benedetto tempo’ a disposizione. Per recuperare energie e pure per preparare le partite. La Juve, in attesa della finale di Coppa Italia, ha voltato pagina e avrà il tempo necessario per ritrovarsi.

Tra la trasferta di Cagliari e la partita con il Benevento, ben due giorni di riposo per i giocatori. Con Buffon, Alex Sandro, Ramsey, Demiral e Dybala ancora ai box.

Juve Benevento, le scelte di Pirlo



STRAORDINARI – Il più vicino al recupero sembra Buffon, e a raccontarlo è il Corriere dello Sport in edicola. Su Alex Sandro si valuterà se optare per un riposo precauzionale, non essendoci nessuna lesione per il brasiliano. Intanto, oggi si torna al lavoro. E c’è chi si prepara agli straordinari: ieri alla Continassa c’erano Cuadrado, De Ligt e Dybala (in foto), ma anche Buffon e Demiral.

LE PROVE – Per il quotidiano, in difesa toccherà a Danilo riprendere il suo posto sull’esterno destro al posto di Cuadrado, squalificato. Bonucci e Chiellini si giocano un posto al fianco di De Ligt. Se Alex dovesse dare forfait, Bernardeschi potrebbe giocare da terzino mancino.

In mezzo si rivede Arthur, al suo fianco Rabiot. Chiesa a destra e McKennie in ballottaggio con Kulusevski per la trequarti. Ronaldo-Morata in avanti, nessun dubbio.

pirlo-intervista-juve

