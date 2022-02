Juve Champions League, è favorita? Gli aggiornamenti

Juve Champions League – Juve favorita in Champions? Adesso sì, almeno parlando degli ottavi di finale contro il Villarreal, che ha anche perso per infortunio il capocannoniere Gerard Moreno.

Come riflette l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, alla luce degli investimenti di gennaio i quarti diventano la soglia minima da raggiungere per la squadra di Allegri, dopodichè quello che verrà sarà “un di più”.

Per quanto, infatti, lo spumeggiante esordio in bianconero dei nuovi acquisti faccia ben sperare, va rilevato che Dusan Vlahovic e Denis Zakaria non sono, ad oggi, una garanzia di successo nel massimo torneo continentale.

Juve Champions League, gli aggiornamenti sulla competizione europea

Il serbo, d’altronde, è di fatto al debutto assoluto in Europa, mentre lo svizzero ha collezionato cinque presenze in Champions con il Borussia Mönchengladbach e qualche apparizione in Europa League.



Ottimismo per gli ottavi, dunque, ma niente voli pindarici per il prosieguo del cammino, a meno che arrivi un piccolo aiuto da parte della Dea bendata.

Sposando le tesi dei sognatori più incalliti, del resto, è giusto anche ricordare che Allegri ha già trascinato la Juve a due finali, dimostrandosi in grado di accorciare distanze all’apparenza incolmabili: ritrovandosi – magari anche con un pizzico di fortuna, appunto – in semifinale, i bianconeri potrebbero vedersi nel mezzo di un territorio che di solito esalta i tatticismi del tecnico livornese, con un Vlahovic ormai definitivamente ambientato nel nuovo contesto. E a quel punto, ogni strada potrebbe essere aperta.

fonte: ilbianconero.com