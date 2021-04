Juve fuori dalla Champions? Secondo quanto riportato da Deportes Cuatro, l’Uefa sarebbe al lavoro per escludere la Juventus e il Real Madrid dalla prossima edizione della Champions League. I bianconeri rischierebbero così di dover abbandonare il traguardo per il quale stanno lottando in queste ultime settimane di campionato.

Per gli spagnoli, la notizia potrebbe essere resa ufficiale a fine stagione, così da non alterare l’importanza delle partite ancora da disputare. Ma è davvero possibile una scelta del genere?

Juve fuori dalla Champions? L’avvertimento dalla Spagna

DA REGOLAMENTO – Non è la prima volta che Uefa si esprime così nei confronti di chi non rispetta i regolamenti. Se confermata, si tratterebbe di una vera e propria sanzione, alla quale la società potrebbe naturalmente opporsi difendendosi nelle apposite sedi. Siamo solo all’inizio, in ogni caso: lo strappo tra la Juventus e l’ente calcistico europeo è stato netto.

E se non ci sarà un riavvicinamento tra le parti (in questo momento non si registrano passi indietro, né fronte bianconero, né da parte di Ceferin) la Juve potrebbe ricevere sanzioni importanti o un anno di stop in Europa.

fonte: ilbianconero.com