Juve in Champions – Non è finita al Dall’Ara. Lì, la Juventus ha conquistato la qualificazione per la prossima Champions League, ma per parteciparvi davvero dovrà superare la sentenza della commissione disciplinare dell’Uefa che sta indagando il club bianconero, il Real Madrid e il Barcellona per la questione Super League. E Aleksandr Ceferin punta dritto all’esclusione dalle Coppe per una o due stagioni. Verrà assecondato dagli organi di giustizia interni dell’Uefa?

Probabilmente sì. Soprattutto se si prende in esame quello che, in fondo, è stato il patteggiamento dei nove club pentiti, costretti ad accettare pene pecuniarie di un certo rilievo (5% dei ricavi delle prossime coppe, multa complessiva di 15 milioni) e un decalogo accettando il quale hanno dovuto abiurare completamente al progetto Super League.

Juve in Champions, possibile squalifica della UEFA

Se i “pentiti” vengono trattati così, chi non si è pentito come Juventus, Real Madrid e Barcellona potrebbe effettivamente rischiare l’esclusione dalle Coppe come ha auspicato lo stesso Ceferin, alle prese con una repressione durissima del progetto Super League e quella che molti, negli ambienti di Nyon, leggono come una vendetta personale nei confronti di Andrea Agnelli.

E’ possibile che l’inchiesta della disciplinare Uefa possa dare qualche risultato a breve. Ed è probabile che fino alla finale di Champions League di sabato prossimo, non ci siano novità per non turbare la famiglia Uefa proprio in occasione della sua festa più bella e visibile. Poi da lunedì 31 in poi, ogni giorno sarebbe quello buono per vedere arrivare il verdetto.

uffici-uefa-nyon

fonte: tuttosport.com