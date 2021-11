Juve in ritiro a Londra, due visite a sorpresa in hotel

Juve in ritiro a Londra – Secondo quanto riportato da Sky Sport, Fabio Paratici farà presto una visita di cortesia alla Juventus nell’hotel di Londra che ospiterà la squadra di Allegri, attesa domani dall’importante match di Champions League contro il Chelsea valido per la quinta giornata del girone.

Il dirigente del Tottenham avrà così l’occasione di rivedere i giocatori e i componenti dello staff con cui ha lavorato per tanti anni, prima del suo trasferimento tra le file degli Spurs dove poche settimane fa ha anche ritrovato l’ex bianconero Antonio Conte.

Non solo l’ex dirigente Fabio Paratici. Secondo quanto riportato da Sky Sport, anche l’ex capitano bianconero Alessandro Del Piero dovrebbe passare per una visita di cortesia nell’hotel di Londra che ospiterà la Juventus nelle ore precedenti il match di Champions League contro il Chelsea, valido per la quinta giornata del girone.



L’ex attaccante, infatti, volerà nella capitale inglese per commentare la partita proprio per l’emittente satellitare, cogliendo così l’occasione per incontrare la sua vecchia squadra e augurare “in bocca al lupo” ai ragazzi.

fonte: ilbianconero.com