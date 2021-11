Juve in ritiro da oggi fino a sabato: i dettagli

Un inizio di campionato difficile, forse come nessuno si sarebbe aspettato. Solamente 15 punti conquistati in 11 giornate, figli di 3 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte. Ed è per questo che la Juventus di Massimiliano Allegri andrà in ritiro da lunedì fino a sabato prossimo.

Una decisione presa per provare al risollevare l’andamento della squadra bianconera, che al momento è molto lontana dalla testa della classifica e sta rendendo meno rispetto alle aspettative.

Juventus in ritiro al JHotel

Tutti al JHotel fino a sabato 6 novembre, giorno in cui i bianconeri scenderanno in campo all’Allianz Stadium per la dodicesima giornata di Serie A alle 18:00 contro la Fiorentina, una gara fondamentale anche in ottica Europa.

Nel mezzo, però, ci sarà anche la prima giornata di ritorno del gruppo H di Champions League, con lo Zenit che martedì sera alle 21:00 verrà ospitato dai bianconeri. Anche quella con i russi sarà una gara molto importante, perché in caso di vittoria la Juventus ipotecherebbe la qualificazione alla fase a eliminazione diretta.

allegri-allenamento

fonte: sport.sky.it