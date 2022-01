Juve Napoli, Allegri ritrova i primi 2 “rinforzi”

Juve Napoli – Nell’attesa che il mercato regali ad Allegri un nuovo centravanti, l’allenatore bianconero può sorridere: contro il Napoli, infatti, potrà contare su due rinforzi che sono mancati, e molto, nelle ultime settimane prima della sosta natalizia: Federico Chiesa e Paulo Dybala.

Dopo lo scontro diretto, nell’ordine ci saranno la Roma di Mourinho, la Supercoppa contro l’Inter, poi Udinese, Sampdoria (Coppa Italia) e Milan. Allegri sa di giocarsi molto nelle prossime tre settimane, forse l’intera stagione passa da questo filotto.

CHIESA – L’esterno offensivo migliore del torneo sarà fondamentale per scalare la classifica. L’ex viola, infatti, sarà calato nel 4-2-3-1 che esalta il gioco sulle fasce, il suo pane. Al momento ha segnato 3 gol in 16 presenze, l’ultimo il 2 novembre allo Zenit. In campionato, invece, non segna addirittura dal 22 settembre (Spezia). Lo stesso Chiesa è il primo a sperare che il nuovo modulo possa riportarlo a statistiche più nobili.

Juve Napoli, i primi 2 rinforzi

DYBALA – L’argentino convive con la questione rinnovo da troppo tempo, vuoi per scogli nella trattativa, vuoi per problemi burocratici. Nei fatti, però, è il miglior marcatore stagionale della Juve, con 8 gol in 17 presenze: ne ha saltate 8 per problemi muscolari, altrimenti il bottino sarebbe stato più ricco.

Nei prossimi 17 giorni potrebbe scendere in campo per ben 6 volte, soprattutto se davanti non arriveranno rinforzi: Soulé è positivo al Covid, Kaio Jorge ha l’influenza e potrebbe comunque partire, Morata è più fuori che dentro. Alla fine, contratto o no, ci si aggrapperà ancora una volta a Dybala.

dybala-gol-salernitana-juve

