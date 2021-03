Juve Porto Agnelli, il gesto alla vigilia per Pirlo

Juve Porto Agnelli – Dopo le parole all’Eca, Andrea Agnelli ha trovato un po’ di tempo anche per la sua squadra. Il presidente juventino, infatti, è prima intervenuto in videoconferenza all’assemblea dell’Eca – ne è il presidente – poi è arrivato al campo di allenamento dove Andrea Pirlo stava lavorando con i giocatori in vista della partita di questa sera.

Juve Porto Agnelli, il gesto a sorpresa per Pirlo

NESSUNA SORPRESA – A raccontarlo è Tuttosport, che sottolinea come anche il numero uno bianconero senta particolarmente questa sfida. Comunque, nessuna sorpresa:

“Il presidente della Juventus segue costantemente i bianconeri in prima persona, sia in casa sia in trasferta. Del resto, la scelta di affidarsi a Pirlo non è stata banalmente vidimata da Agnelli, che è sempre stato il primo sponsor di una Juve giovane e talentuosa, anche in panchina”.

agnelli-pirlo-in-campo

fonte: ilbianconero.om