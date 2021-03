Juve Porto, 2 big in dubbio per la gara dello Stadium

Juve Porto – Da una parte la vittoria della Juventus contro la Lazio, dall’altra quella del Porto contro il Gil Vicente per 2-0.

Così le due squadre si preparano al momento della verità, atteso per martedì 9 marzo, quando la squadra di Conceiçao sarà attesa allo Stadium per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, partendo dal risultato di 1-0 in favore dei portoghesi.

Juve Porto ultime notizie formazioni

A proposito, il tecnico ex Serie A dovrà fare i conti con i potenziali indisponibili. Infatti, come scrive Tuttosport, i Dragoes hanno fatto rientro a Oporto con due infortunati, Pepe e Corona, entrambi sostituiti per problemi fisici.

L’ex Real Madrid ko per un risentimento muscolare al polpaccio, mentre il secondo uscito malconcio a seguito di un contrasto aereo con un avversario.

