Juve Roma, Allegri sceglie attacco inedito

Tranne che per Alvaro Morata, c’è speranza per tutti. Speranza, per la precisione, di essere uno degli attaccanti titolari della Juventus che domenica sera affronterà la Roma, per la precisione, mentre i citati “tutti” che possono coltivarla sono i giocatori offensivi della Juventus.

Eccetto lo spagnolo, appunto, infortunatosi contro la Sampdoria il 26 settembre e casomai speranzoso di rientrare contro l’Inter il 24 ottobre.

Juve Roma, le scelte di Allegri

Nonostante abbia saltato l’amichevole di domenica mattina contro l’Alessandria, Paulo Dybala, anche lui uscito per un problema muscolare contro la Sampdoria, dovrebbe essere in condizione di giocare dall’inizio contro la Roma.

Condizione che Massimiliano Allegri potrebbe valutare in un nuovo test amichevole che la squadra bianconera potrebbe disputare giovedì.

In questo scenario, cioè con il 10 argentino titolare contro i giallorossi, resterebbe da assegnare il posto in attacco al suo fianco. Favorito è Federico Chiesa, con Chelsea e Torino grande protagonista proprio da punta e confermatosi in forma super in Nazionale.

fonte: tuttosport.com