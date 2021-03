Juve Spezia, c’è una buona notizia per Pirlo

Juve Spezia – Un rientro che può rivelarsi fondamentale, decisivo, destinale. Perché ok Dybala, ok Cuadrado, ok Arthur: con loro in campo, la Juventus può esprimere qualcosa in più. Ma c’è un giocatore che può implicare un qualcosa in meno (meno del minimo sindacale) in caso di assenza: Danilo.

Se manca lui, o se comunque offre un rendimento non all’altezza dello standard, la Juventus di Andrea Pirlo va in difficoltà. E diventa prevedibile. E subisce gol. E più difficilmente ne segna.

Juve Spezia, buona notizia per Pirlo

Non è un caso che in questi più o meno sette messi di gestione bianconera, il nuovo allenatore abbia perso il proverbiale aplomb giusto in una occasione: quando s’è trattato di spiegare – dopo il pari contro il Verona – le scelte tattiche necessarie per sopperire all’assenza del brasiliano.

«E lei chi avrebbe messo? Bisogna vedere bene le partite! Non avevo alternative»: spiegava un Pirlo insolitamene indisposto a lasciar correre, a evitare polemiche quasi per partito preso (l’unica altra alzata di sopraccigli era legata a decisioni arbitrali durante Napoli-Juventus).

danilo-juve-2020

fonte: tuttosport.com