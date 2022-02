Le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa, riguardo alle indisponibilità:

“Fuori Bonucci per un affaticamento, Bernardeschi non è ancora pronto perché ha quest’infiammazione all’adduttore, un po’ sul pube e non possiamo rischiarlo. Chiellini e Chiesa out. Danilo squalificato. Rugani-De Ligt centrali? O Zakaria? Potrebbe, sì”.

fonte: ilbianconero.com