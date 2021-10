Juventini in nazionale, Van Gaal fa un favore ad Allegri

Juventini in nazionale – Sono due gli juventini impegnati questa sera con le rispettive nazionali, per le partite che sono valse la qualificazione ai Mondiali in Qatar 2022: Aaron Ramsey con il Galles e Matthijs de Ligt con l’Olanda.

RAMSEY – Per quel che riguarda il centrocampista: aumentano i minuti di differenza giocati con la nazionale, rispetto a quelli con la maglia della Juventus. 80 minuti in campo per Ramsey, nella vittoria per 1 a 0 contro l’Estonia. Per lui, una prova più che sufficiente, giocata sugli standard a cui ha abituato i tifosi della sua selezione.

Juventini in nazionale, ecco come sono andati

I numeri parlano chiaro: 91.2 % di precisione nei passaggi e un passaggio chiave, un assist, quello che ha portato al gol di Moore al 12’. Protagonista in positivo, quindi, ancora una volta, con la maglia del Galles. In attesa che possa dare una mano anche in bianconero dove, in questo momento, la situazione aa centrocampo non è delle più rosee.

DE LIGT – Dall’Olanda, invece, arrivano buone notizie per Allegri, pessime per de Ligt. Per lui, infatti, l’ennesima esclusione da parte di van Gaal, che non l’ha schierato nella partita degli Oranje contro Gibilterra, vinta 6 a 0. Festa, quindi, dalle parti della Continassa, dove si aspettano di ritrovare un de Ligt in forma e non affaticato dagli impegni internazionali, in vista della partita contro la Roma del 17 ottobre.

Ramsey Galles

