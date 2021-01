Juventus-Sassuolo 3-1 highlights e tabellino – In mezzo a diversi infortuni e tante difficoltà la Juventus riesce ad avere la meglio sul Sassuolo di De Zerbi. Un gol capolavoro di Danilo sblocca una partita complicata: infatti Defrel pareggia dopo pochi minuti seppur in dieci uomini. Poi ci pensa Ramsey col suo primo gol stagionale a riportare in vantaggio i bianconeri. Cristiano Ronaldo chiude i giochi nell’ultimo minuto di recupero

juventus-sassuolo 3-1 highglights e tabellino

Juventus-Sassuolo il tabellino

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Demiral, Frabotta; Chiesa (41′ st Morata), Bentancur (1′ st Rabiot), Arthur, McKennie (19′ pt Ramsey, 41′ st Bernardeschi); Dybala (43′ pt Kulusevski); Ronaldo. A disposizione: Buffon, Di Pardo, Fagioli, Chiellini, Portanova, Dragusin, Pinsoglio. Allenatore: Pirlo

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur (38′ st Oddei), Chiriches (42′ st Ayhan), Ferrari, Kyriakoupolos; Obiang, Locatelli; Defrel (23′ st Boga), Djuricic (1′ st Lopez), Traoré; Caputo (1′ st Toljan). A disposizione: Pegolo, Magnanelli, Marlon, Raspadori, Schiappacasse, Peluso, Rogerio. Allenatore: De Zerbi

ARBITRO: Massa di Imperia

MARCATORI: 6′ st Danilo (J), 13′ st Defrel (S), 37′ st Ramsey (J), 47′ st Ronaldo (J)

NOTE: Espulso Obiang (S) per fallo violento al 46′ pt. Ammoniti: Bonucci, Bentancur, Frabotta, Kulusevski (J); Ferrari (S). Recupero: 4′ e 2′

Juventus-Sassuolo highlights

Di seguito vi proponiamo le immagini dei gol del match dal canale youtube Serie A.