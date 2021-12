Kaio Jorge titolare a Bologna? Le ipotesi

La scorsa settimana, a Venezia, si è ritrovato in campo al 10′ per puro caso, dovendo prendere il posto dell’infortunato Paulo Dybala. Domani, invece, la sua titolarità – se confermata – sarebbe frutto di una scelta ben precisa, o quantomeno la prova evidente della fiducia che nutre in lui Allegri, che già nelle scorse settimane aveva escluso abbastanza categoricamente l’ipotesi di una sua partenza in prestito a gennaio.

Allo Stadio Dall’Ara Kaio Jorge può avere una grossa chance: quella di mettersi ancora in mostra, innanzitutto, ma anche quella – non meno importante per il suo presente e il suo futuro – di giocare al fianco di uno tra Kean e Morata, magari arrivando persino a superare uno dei due nelle gerarchie.

Anche perchè l’ex PSG e lo spagnolo, mai convincenti fino in fondo in questa prima metà di stagione, potrebbero essere “incompatibili” in campo, come sembra aver suggerito Massimiliano Allegri in conferenza stampa parlando di un possibile ballottaggio tra i due.

“O gioca Kean o Morata. O Kean o Kaio Jorge, uno dei due gioca”, ha sostenuto il tecnico, non senza lasciar trapelare un po’ di confusione, in generale, sulle scelte per la trasferta a Bologna.

L’attacco della Juve, d’altronde, continua ad essere pieno di incertezze, con Dybala ancora ai box per l’ennesimo infortunio, Chiesa out almeno fino a gennaio e Kulusevski a mezzo servizio (per quanto riguarda Bologna) dopo l’intervento per la sinusite.

Ecco dunque un’occasione per Kaio, il talento arrivato dal Brasile che i tifosi sperano di veder brillare. Magari già da domani, già da Bologna.

kaio-jorge-conferenza

fonte: ilbianconero.com