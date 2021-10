Kaio Jorge titolare Juve Roma? L’idea di Allegri

Kaio Jorge titolare Juve Roma? Il suo idolo è Neymar, ma tecnicamente assomiglia più a Firmino. È un centravanti atipico, con l’istinto e la forza fisica della prima punta, oltre che con la qualità del trequartista, che i tifosi (e non solo) non vedono l’ora di osservare all’opera, sul campo.

Il suo momento potrebbe essere arrivato. Non si esclude, infatti, che Kaio Jorge possa essere addirittura titolare nella partita di domenica contro la Roma: come riflette il Corriere dello Sport, sarebbe un “battesimo del fuoco” per lui, all’esordio con la maglia della Juventus negli ultimi minuti del derby contro il Torino, uno scampolo di match che però non ha lasciato indifferente Massimiliano Allegri, pronto a concedergli una chance importante approfittando della sicura assenza di Alvaro Morata e della probabile necessità di preservare Paulo Dybala, che partirebbe dalla panchina in una linea di prudenza in vista della Champions League.

Kaio Jorge titolare Juve Roma? L’ultima idea di Allegri

Da valutare anche Kean, che in azzurro ha avuto qualche acciacco ma ha giocato comunque parte della sfida contro il Belgio.

Con Chiesa quale sicuro (e unico, per ora) punto fermo, a completare l’attacco potrebbe essere dunque proprio il talento brasiliano.

Mentre mezza squadra era altrove per gli impegni internazionali, alla Continassa Kaio ha infatti sfruttato al massimo la sosta per accumulare minuti, giocando un’ora nell’amichevole contro l’Alessandria e mettendosi in mostra con Max Allegri, al lavoro per farlo esplodere.

Al tecnico, ora, il compito di trovare la formula giusta: con Chiesa o con Dybala? Al fianco di Kean o Morata? Una prima risposta potrebbe arrivare già tra pochi giorni.

kaio-jorge-visite-juve

fonte: ilbianconero.com