Kantè positivo al Covid, salta la Juve

Kantè positivo al Covid – Titola così il Corriere della Sera che torna sul forfait di Kanté per la gara di domani sera contro la Juventus, causa Covid.

Kantè positivo al Covid, niente Juve

Il tecnico però, incalzato dalle domande sulla positività del campione del mondo francese, a differenza del c.t. inglese Southgate non si presta a fare uno spot per la vaccinazione:

«Non so la percentuale dei vaccinati della mia squadra, ma siamo tutti adulti ed è una libera scelta, in un Paese libero. Se dobbiamo essere d’esempio? Sarebbe facile dire di sì, ma ognuno deve riflettere se vaccinarsi o no.

Questa è una domanda seria ma io sono solo un allenatore di calcio, mi documento, ma non sono un esperto. E non sono nella posizione di fare raccomandazioni».

fonte: ilbianconero.com